Élite 8 la recensione | come direbbe Deadpool siamo alla canna del gas!

(Di martedì 30 luglio 2024)8 è arrivata al giro conclusivo, portandosi dietro i problemi delle ultime stagioni: non è più un guilty pleasure per via di un palese problema di scrittura. In streaming su Netflix. "Puoi togliere il ragazzo da Las Encinas, ma non puoi togliere Las Encinas dal ragazzo".dite? Sì, la frase originale era leggermente diversa, ma ci è venuta in mente quando abbiamo capito da che parte sarebbe andata la storia che vi raccontiamo nelladi8, la stagione finale della serie Netflix. "Vogliamo che Las Encinas faccia parte delle vostre vite per sempre" dicono Héctor ed Emilia, due nuovi personaggi, fratello e sorella, ricchi più di quanto lo sia stato qualsiasi personaggio apparso in questa serie. E lo dicono nel momento di presentare una nuova associazione, l'Alumni, un