DANDA è fuori con SMINI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) Estate spumeggiante dicon “”. Andiamo a saperne di più e a conoscere l’artista. “” dipresenta un’estate spumeggiante con “”. Briosa, frizzante, giocosa come l’estate,prende la chitarra e canta. Con oltre 25.000 ascolti su Spotify,”: una carica di energia positiva che arriva dritto al cuore,su Apple Music / Spotify / YouTube. Cosa descrive il singolo “”? Il ritmo coinvolge, il piede batte il tempo, le braccia si librano in aria. Un tono molto allegro e leggero, a dispetto di un testo che esprime sentimenti opposti. Parole semplici e universali per un brano che ha il potere di far sorridere e di unire. «Sono stata improvvisamente rapita dall’ispirazione.» spiega«In “” ha preso forma tutta l’energia positiva che mi si sprigionava dentro e voleva uscire.