D’Agostino | Incuriosito da Motta alla Juve Con Palladino Viola più aggressiva Su Sanchez…

(Di martedì 30 luglio 2024): “dantus. Con Pdinopiù. Sanchez all’Udinese? Può spostare gli equilibri” Raggiunto in esclusiva dredazione di News.Superscommesse.it, l’ex centrocampista oggi allenatore Gaetanoha espresso le proprie opinioni su diversi temi calcistici d’attualità, dal “valzer delle panchine” in Serie A al calciomercato finoSerie B. Ecco alcune delle sue dichiarazioni su Fiorentina,ntus e Udinese riportate da TerzoTempoNapoli.Com:Tanti cambiamenti sulle panchine delle big di Serie A, qual è il tuo pensiero a riguardo? Chi farà meglio nella prossima stagione?“() Chi mi intriga di più probabilmente è Thiagontus. Ha fatto vedere un ottimo calcio a Bologna, valorizzando tanti calciatori ed entrando nella storia del club con la qualificazione in Champions.