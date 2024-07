Come piegare i vestiti per farli stare in una valigia piccola

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) Le vacanze si avvicinano ed è tempo di preparare la: si tratta di un compito che, se alcuni svolgono in tutta rapidità e senza pensieri, per altri rappresenta davvero un incubo. Tra liste die documenti per non dimenticare qualcosa di importante e tentativi – spesso inutili – di ficcare tutto in spazi piccolissimi, il momento della partenza sembra quasi spaventoso. Ma ci sono alcuni trucchetti davvero geniali che potranno venirvi in aiuto: scopriamoperentrare anche in una. Perché scegliere unaInnanzitutto: perché dovreste fartutto in una? Chi viaggia in auto o in treno, ad esempio, può permettersi di portare con sé qualche bagaglio in più per non dover rinunciare alle proprie comodità.