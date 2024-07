Calciomercato Milan Diletta Leotta spinge Loris Karius a Milanello La risposta di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), i rossoneri cercano il sostituto di Sportiello eello. Lacome sostituto di Marco Sportiello? Moncada ha le idee chiare, ma la moglie dell’ex portiere del Newcastle,per il suo trasferimento al(visto che i due si sono sposati e vivono insieme ao). Tutto nasce dal problema rimediato da Marco Sportiello che, prima della gara amichevole contro il Manchester City, ha subito un infortunio accidentale che non gli ha permesso di scendere in campo per la prima partita della tournée americana. Sono poi arrivati i tempi di recupero per l’infortunio dell’ex Atalanta, che parlano di 2 mesi si stop. Ecco che allora, il direttore dell’area tecnica del Diavolo è stato costretto a dover tornare sul mercato, in cerca di un vice Maignan.