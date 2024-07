Brembo per la prima volta oltre i due miliardi di ricavi nel semestre | margine operativo lordo a 351 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Matteo Tiraboschi, ha esaminato e approvato i risultati semestrali del Gruppo al 30 giugno 2024. Inetti consolidati del periodo in esame ammontano a 2.004,8di euro, in crescita del 2,8% (+3,3% a cambi costanti) rispetto al primodell’anno precedente. Nel periodo in esame il settore auto e? in crescita del 4,3%, le applicazioni per motocicli dell’1,0%, le competizioni del 3,8% rispetto al primo2023. I veicoli commerciali calano del 6,1%. A livello geografico, le vendite calano in Italia dell’1,7%, mentre crescono in Germania dell’1,7%, in Francia del 7,3%, nel Regno Unito del 20,5% (+19,0% a cambi costanti).