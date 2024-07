Benevento c’è Prisco in rampa di lancio | può essere lui il vice Nardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultima amichevole disputata daldomenica scorsa contro il Roma City ha permesso a mister Auteri di apprezzare le qualità di Antonio, al quale il tecnico di Floridia ha concesso tutti i novanta minuti. L’ex metronomo della squadra Primavera, reduce dall’esperienza in serie C con la Recanatese, si è disimpegnato in maniera egregia non sfigurando affatto come direttore d’orchestra. A lui, infatti, l’allenatore ha assegnato il compito di dettare i tempi della squadra enon si è tirato indietro denotando anche una notevole personalità. Nessuna paura di giocare la palla, continuo movimento e scelte semplici ma efficaci sono stati il marchio di fabbrica della gara diche punta alla riconferma in una stagione dove potrebbe risultare molto utile ai giallorossi per concedere, ogni tanto, un po’ di respiro a