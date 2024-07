A Parigi 2024 fa sognare l' Italia della spada femminile! E' medaglia d' oro per la prima volta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI -d'oro da urlo per l'alle Olimpiadi di. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che in semifinale avevano sconfitto 45 a 24 la Cina - hanno battuto le francesi 30-29. Un oro storico perchè è il primo di sempre per i colori azzurri in questa disciplina. Le precedenti medaglie a cinque cerchi in quest'arma erano stati l'argento nell'edizione dell'introduzionespecialità, ad Atlanta '96, per merito di Laura Chiesa, Elisa Chiesa e Margherita Zalaffi, e tre anni fa il bronzo di Fiammingo, Federica Isola, Navarria e Santuccio. Le azzurrehanno riportato l'oro alla schermana dopo sette anni: infatti, a Tokyo nel 2021 nessun azzurro aveva conquistato il metallo più pregiato. REGINE DI SPADEEEEEEE!!!! #Team @Federscherma pic.twitter.