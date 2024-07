A Parigi 2024 altra medaglia in arrivo per l' Italia | la spada femminile è in finale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - E'sicura per l'nella gara a squadre dellaalle Olimpiadi di. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria alle ore 20,30 affronteranno la Francia nellaper l'oro. Lene in semihanno sconfitto 45 a 24 la Cina. Nell'semile transalpine si sono imposte sulla Polonia per 45 a 39. E ANDIAMOOOOO!!! Èeeeeee per le ragazze dellaa #Paris!!! Battuta la Cina 45-24 Che spettacoloooooo!!! Non prendete impegni alle 20.30!!! #Team @Federscherma pic.twitter.com/nGe2BxWzYN —Team (@Teamit) July 30,