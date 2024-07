48 ore a Parigi durante le Olimpiadi più belle e più francesi di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) In senso astratto avevo intuito che ledi2024 sarebbero state un po' diverse dalle edizioni precedenti. Il fatto che Tokyo 2020, rinviata al 2021, fosse, per ovvie ragioni, un evento più pacato ha contribuito a creare un senso di entusiasmo represso (tra i fan, ma soprattutto tra gli atleti) nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto le cerimonie di apertura in Francia della scorsa settimana.ha giocato naturalmente la sua parte. La storica capitale, ha ospitato i Giochi Olimpici per la prima volta nel 1900 (i primi Giochi moderni svolti al di fuori della Grecia) e poi, di nuovo, nel 1924. È passato un secolo, quindi, da quando una delle città più iconiche del mondo ha ospitato le: l'entusiasmo è naturale.