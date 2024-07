Wärtsilä firmato l’accordo di programma | Msc rileva il sito di Trieste e riassorbe gli operai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si chiude la vertenza dello stabilimentodi Bagnoli della Rosandra, vicino a. Con un accordo dial ministero delle Imprese e del Made in Italy va quindi in archivio una disputa durata due anni. Ilverràto da Msc che avvierà una produzione di carri ferroviari tecnologici, 1.500 unità l’anno a regime, assorbendo i 261 lavoratori in esubero. All’azienda finlandese, invece, restano le altre sedi italiane – dove sono occupate 200 persone – con la garanzia di mantenere i livelli occupazionali. Sempre arimangono gli uffici triestini dove hanno sede il service e il centro di ricerca e sviluppo, con un totale di 600 dipendenti.era arrivata nella città giuliana nel 1997 acquisendo la Grandi Motori, nata da un accordo tra Fiat Grandi Motori e Iri per supportare il distretto cantieristico di Monfalcone e