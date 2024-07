Venezuela Maduro riconfermato Presidente L’opposizione grida al broglio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)alelettorale. Dubbi espressi anche da Tajani Nicolasè statodel. A dare la conferma è il Consiglio elettorale nazionale che ha comunicato i dati delle elezioni: con l’80% delle schede scrutinate, iluscente “ha ottenuto 5.150.092 voti, ovvero il 51,2%, mentre il suo diretto avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia 4.445.978, ovvero il 44,02%”, con un’affluenza alle urne del 59%, ma anche “ritardi” dovuti a “un’aggressione al sistema”. “Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l’aggressione, con la minaccia. Non ce l’hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del. Il fascismo in, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà”, sono state le prime parole didopo la rielezione.