Sinner perde quota | più bastone che carota arriva un’altra mazzata

(Di lunedì 29 luglio 2024)continua aredopo la rinuncia alle Olimpiadi: piùche. La dolorosa rinuncia alla partecipazione alle Olimpiadi ha rappresentato un duro colpo alla popolarità di Jannik. I tifosi italiani avevano una gran voglia di tifare per lui e speravano nella vittoria di una medaglia d’oro. Dopo il successo nella Coppa Davis e il trionfo agli Australian Open, gli appassionati di tennis italiani sognavano ad occhi aperti. Jannik(LaPresse) – IlVeggente.itPurtroppo la tonsillite ha fatto svanire di colpo tutte le speranze d’oro, ed è scoppiata di nuovo la polemica sulle cause che hanno portato al ritiro. E anche sulla modalità dell’annuncio, visto che secondo alcune fonti il Coni non era a conoscenza della decisione del tennista.