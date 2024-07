Quando le finali di Esposito e D’Amato alle Olimpiadi? Abbuffata di specialità | date programma orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Manilae Alicehanno regalato meraviglie nelle qualificazioni delledi Parigi 2024, facendo incetta di ammissionidi: due per la campana (trave e corpo libero) e addirittura tre per la genovese (parle asimmetriche, trave, corpo libero). Le due azzurre sarannno protagoniste anche nell’atto conclusivo del concorso generale individuale, Le nostre portacolori torneranno in pedana con continuità nel corso della settimana, dopo aver preso parte alla finale a squadre di martedì 30 luglio. Giovedì 1° agosto ci sarà spazio per la finale dell’all-around, Alice sarà impegnata domenica 4 agosto (ore 15.40) nella finale sugli staggi, poi lunedì 5 agosto il doppio impegno per entrambe: ore 12.38 alla trave e ore 14.23 al corpo libero.