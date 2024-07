Parigi 2024 tennis | Arnaldi dura un set al terzo turno ci va Koepfer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo Andrea Vavassori, l’Italia perde anche Matteonel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Ilta ligure è stato infatti sconfitto in rimonta al secondodal tedesco Dominik. 3-6 6-2 6-1 il punteggio dell’incontro,to 1h44?, in cuiha resistito di fatto per un solo set. Dopo aver vinto il primo, è letteralmente crollato e, salvo un accenno di reazione in avvio di, non ha saputo opporre resistenza all’avversario. Non mancano i rimpianti, sia perché l’azzurro veniva da una bella vittoria contro Fils sia perché partiva ampiamente favorito. Sfuma inoltre quella che sarebbe stata la prima sfida in carriera contro Novak Djokovic, peraltro in un contesto prestigioso come lo Chatrier alle Olimpiadi.