Parigi 2024 Jaouadi si chiarisce con Paltrinieri | Gesto con la mano significa altra cosa sei mio idolo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Curioso episodio a margine della batteria degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di. Il tunisino Ahmedha infatti vinto la prova, sorprendendo e precedendo anche Gregorioper poi fare uncon laapparentemente molto “italiano”, che poteva sembrare un modo per schernire e prendere in giro l’azzurro. Pochi minuti dopo la fine della gara però è arrivata la storia su Instagram da parte di, che ha spiegato il tutto. “Volevo assicurare a tutti che questonon ha niente a che fare con Gregorio, non ci ho proprio pensato – scrive, con tanto di emoji della gestualità “incriminata” – E’ il mio, sono cresciuto guardando le sue gare e sperando un giorno di poter nuotare accanto a lui. Nel mio paese ilha un altroto, di attesa per quello che sta per succedere. Grazie a tutti per la comprensione”.