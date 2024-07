Muggiano inarrestabile Vince ancora una volta Fezzano non sbaglia con donne e junior

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un dominio netto, dalla prima all’ultima prepalio, lasciando solo le briciole agli altri equipaggi. Ilcon i Senior, ilcon, hanno cannibalizzato tutte le prove stagionali e sono ovviamente i favoriti per la gara regina di domenica. Anche al, nell’ultima prepalio stagionale, praticamente non c’è stata storia, con il Cavalluccio marino tra i grandi e gli Squali con ragazzi e– i tre equipaggi si sono aggiudicati il campionato provinciale Trofeo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – che hanno confermato la netta supremazia mostrata fin dai primi colpi di remi delle prime gare di maggio. Certo, il Palio è una gara a sè, e la sua storia ormai centenaria insegna a non dare nulla per scontato in quella giornata che vale un’intera stagione, ma lo strapotere messo in mostra dai tre equipaggi è stato notevole e mai messo in discussione.