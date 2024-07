L’oro di Acqualagna

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nelle dolci colline delle Marche, tra boschi secolari e campi verdeggianti, si cela un tesoro gastronomico che ha conquistato i palati più raffinati di tutto il mondo: il tartufo di. Questo piccolo comune in provincia di Pesaro e Urbino è diventato famoso per la qualità eccezionale dei suoi tartufi, in particolare il pregiato tartufo bianco. La storia di questo fungo ipogeo adaffonda le sue radici nell’antichità, con testimonianze che risalgono all’epoca romana. Già allora, i tartufi di questa zona erano considerati una prelibatezza, tanto da essere menzionati negli scritti di Plinio il Vecchio. Nel corso dei secoli, la tradizione della raccolta e del commercio del tartufo si è consolidata, trasformandonella capitale italiana del tartufo.