LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 24 25 per Pellielo inizia la gara di de Filippis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01ladi Mauro de! 10.00ha chiuso il primo round a quota 24 insieme ad altri sei atleti. 09.58 Chiudono a punteggio pieno anche Hales e Tuzun. Sale quindi a quattro il numero degli atleti a quota 25. 09.56 Arriva l’errore del qatariota Abusharib sul ventiduesimo piattello. 09.55 25/25 sia per Levin-Andeon che per Willett. Gli altri atleti che non hanno ancora commesso errori devono ancora completare la serie. 09.54 Terminata la prima serie di Giovanniche ha colpito 24 dei 25 piattelli a disposizione. Medesimo punteggio anche per il ceco Liptak ed il britannico Coward-Holley. 09.51 Sono 5 gli atleti che non hanno ancora commesso alcun errore: Levin-Andeon, Willett, Hales, Tuzun ed Abusharib. 09.49 Dopo i primi 20 piattelliè 19/20. 09.