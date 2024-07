LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Lombardo vola rapidamente agli ottavi nulla da fare per Toniolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 A breve sul Mat 2 ci sarà spazio per un sedicesimo di finale dall’alto tasso tecnico. Si incroceranno infatti il francese Joan Benjamin-Gaba ed il georgiano Lasha Shavdatuashvili. 10:39 Tornando alla categoria dei -57 kg femminili sono arrivate le vittorie dell’ucraina Daria Bilodib sulla kirgyza Tiewba, e della guineana Esteves sulla rappresentante del Guam Escano. 10:35 Ippon di Masayuki Terada. Sarà il thailandese lo sfidante di Manueldei -73 kg maschili. Bisognerà attendere 12 incontri prima del rientro sul tatami del piemontese. 10:32 In corso l’incontro che decreterà il prossimo avversario di Manuel. Sul tatami l’haitiano Metellus ed il thailandese Terada. 10:28 VITTORIA PER MANUEL!!! Subito dopo il waza-ari l’azzurro piazza l’immobilizzazione vincente.