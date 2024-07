Invitiamo gli italiani a lasciare il Libano dice Tajani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) “tutti gliche sono inalla massima prudenza, chi può rientrare in Italia lo faccia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un incontro nella sede di Forza Italia. “Sconsigliamo nella maniera più ferma di andare in quel Paese finche? la situazione e? cosi? complicata. Siamo pronti a far tutto ciò che serve per tutela degli”, ha aggiunto il vicepremier, oggi impegnato in una serie di colloqui telefonici con i suoi omologhi di Israele, Israel Katz, e del, Abdallah Bou Habib.ha espresso il cordoglio del governo italiano per l’attacco a Majdal Shams e ha condannato fermamente la violenza contro i civili. Il ministro ha riaffermato il sostegno dell’Italia alle istituzioni libanesi e sottolineato l’importanza della stabilità delper l’intera regione.