Inter Taremi e Mkhitaryan già top Ma un altro ha sorpreso ? CdS

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’si gode, già perfettamente in sintonia anche dentro lo spogliatoio. Ma in questo precampionato, chi sta veramente sorprendendo è ungiocatore. PROTAGONISTI – L’ha già fatto tre su tre in questo precampionato, vincendo tutte e tre le amichevoli di luglio rispettivamente contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Ad agosto, previste altre tre partite. Simone Inzaghi, che piano piano, sta ritrovando il suo gruppo, si gode in particolare tre giocatori: Mehdi, Henrikhe Yann Aurel Bisseck. L’iraniano è il bomber di questo precampionato con cinque gol in tre test. Ma oltre alle reti,si sta dimostrando l’attaccante ideale per il gioco dell’. Si muove su tutto il fronte offensivo, si propone per ricevere il pallone e partecipa alla manovra.