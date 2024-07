Elisa Iorio a mezzo servizio per la finale a squadre | entità infortunio alle Olimpiadi e che attrezzi salta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Questa è l’dell’accusato ieri durante le qualificazioni delledi Parigi 2024: la caduta alla trave ha purtroppo provocato un problema fisico alla ginnastica emiliana, che avrà delle ripercussioni sulladi domani, dove l’Italia si presenterà con il secondo accredito e con tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia. L’azzurra non potrà infatti gareggiare alla trave e al volteggio, come ha evidenziato il DT Enrico Casella attraverso i canali federali: “Ora dobbiamo valutare le condizioni di. Ha accusato un trauma distorsivo. Di sicuro non potremo contare su di lei a trave e volteggio e in quest’ultimo, in particolare, perdiamo un doppio avvitamento. Speriamo, invece, di vederlaparle”.