Dal governo Meloni in poi picco di segnalazioni su attacchi alla libertà di stampa | il report del consorzio Ue

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nei due anni e mezzo dall’entrata in carica del(ottobre 2022-giugno 2024), lo strumento europeo di monitoraggio deglia media e giornalisti “Mapping Media Freedom” ha registrato 193di violazioni relative all’Italia.”Unrispetto ai 22 mesi precedenti, quando ne erano state registrate 75?. In 54 casi dei 193 alert, “all’origine degli incidenti c’era ilo funzionari pubblici”. Nei 22 mesi precedenti, era successo solo in due casi. I dati sono contenuti neldeleuropeo Rapid Media Freedom Response che, il 16-17 maggio scorso, ha fatto una missione speciale in Italia.