Chiara Iezzi la rivelazione choc | Io e Paola abbiamo amato lo stesso uomo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Vent’anni fa, le sorellehanno condiviso lo. La relazione è durata circa 4 mesi e tutti i diretti interessati erano a conoscenza l’uno dell’altro. «Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere – ha detto, – siamo grandi, siamo altre persone». All’inizio non è stata semplice: «Scoprirlo è stato unoma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate», aveva raccontato in una precedente intervista. È successo nel 2007, quando per qualche mese si sono trovate a vivere una relazione con una persona che, come si suol dire, teneva il piede in due scarpe. “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone” spiegaintervistata da Il Messaggero, che puntualizza come le due cantanti sapessero “più o meno l’una dell’altra”.