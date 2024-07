Abbonamenti Oltre 3 700 prelazioni Da domani il via alla vendita libera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è chiuso con 3754il periodo riservatoprelazione dei vecchi abbonati, che comunque lo scorso martedì e mercoledì ha dato la possibilità ai nuovi di poter usufruire di un acquisto promozionale. Prosegue spedita quinti la nuova campagnadell’Empoli "4 all of us ancora insieme", che nella giornata odierna darà la possibilità ai vecchi abbonati che desidereranno cambiare il loro posto (in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente) di poterlo fare. Damattina alle 10, invece, il viacon tutti i sostenitori che potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato.