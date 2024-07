Volley femminile Julio Velasco | Importante vincere le partite soffrendo un po’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Italia delha vinto all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre hanno superato per 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-18) la Repubblica Dominicana. Al termine del match, attraverso il sito federale, il commissario tecnico dell’Italia,, ha commentato la prova delle azzurre. Le parole a caldo del CT azzurro: “Sarà una partita che ci servirà molto, innanzitutto, come ovvio, per i tre punti, ma poi per come è maturata, soprattutto dopo aver perso quel secondo set dopo essere stati in vantaggio. Le ragazze potevano innervosirsi e perdere un po’ il bandolo della matassa, invece sono state brave a rimanere concentrate e rimettere la partita nei binari giusti“.