Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 19.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma – FIRENZE CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA FIANO RomaNO E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA A24 Roma – TERAMO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI, COSì COME SU VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E CASTEL DI GUIDO E SULLA VIA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE NELLA MATTINATA DI DOMANI LUNEDì 29 LUGLIO LA CORSA FORMIA – PONZA DELLE 06.15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06.45, MENTRE LA CORSA DELLE 18.00 NON VERRà EFFETTUATA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19:00 - SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, SULL’AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSOP QUEST’ULTIMO. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 18. 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. 15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 18:30 - DELLA CROCE”, CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE INTERESSATE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE NELLA MATTINATA DI DOMANI LUNEDì 29 LUGLIO LA CORSA FORMIA – PONZA DELLE 06. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA A12 ROMA – TARQUINIA IN DIREZIONE ROMA PER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 17:30 - PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE TRA IL KM 20 E IL KM 31 DI VIA PONTINA, E PROSEGUIRANNO FINO AL 10 DI AGOSTO, NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20. 00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA. 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. romadailynews
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