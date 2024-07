Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 19.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1– FIRENZE CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA FIANONO E PONZANONO IN DIREZIONE FIRENZE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA A24– TERAMO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI, COSì COME SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO, CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E CASTEL DI GUIDO E SULLA VIA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE NELLA MATTINATA DI DOMANI LUNEDì 29 LUGLIO LA CORSA FORMIA – PONZA DELLE 06.15 è STATA POSTICIPATA ALLE 06.45, MENTRE LA CORSA DELLE 18.00 NON VERRà EFFETTUATA.