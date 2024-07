Stefano De Martino | svelato il primo spot di Affari Tuoi VIDEO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024)Deilpromo diarriva in televisioneDeè pronto a viversi una nuova avventura in televisione. Il noto conduttore e showman sarà infatti al timone della nuova edizione di. Dopo tanti anni che il noto programma televisivo è stato condotto da Amadeus,è pronto a prendere le redini e a continuare il successo proprio come già accaduto con l’altro programma “STEP – stasera tutto è possibile”. Leggi anche Federica Pellegrini annuncia a Matteo e ai fan il suo arrivo in TV: le reazioni Arriva il. È un momento davvero speciale per il conduttore partenopeo che continua con entusiasmo a viversi inedite esperienze dentro e fuori dal piccolo schermo. “” prendere via ufficialmente nel 2 settembre dalle 20:30 su Rai Uno.