Siccità il nuovo capo della Protezione Civile | Se l’acqua non c’è va trovata ma la gestione dell’emergenza idrica non si fa d’estate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) “Una cosa è certa: la Sicilia e i siciliani non verranno lasciati soli”. Fabio Ciciliano, da pochi giorni, parla del “dossier complesso”– in un’intervista al CorriereSera – e promette interventi di breve e lungo termine. Un’emergenza che non riguarda solo la più grande isola italiana: “Anche la Calabria e la Puglia sono alle prese con la grande sete”, ricorda. Tanto che il presidenteregione Calabria venerdì ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Ilvertice del Dipartimentofa presente che in Sicilia “non piove da maggio“: “E senon c’è, comunque va“, sottolinea Ciciliano.