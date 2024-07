Rixi si chiama fuori FdI e FI vogliono un ’civico’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Battute finali nell’indagine che ha travolto la politica ligure e, con le dimissioni dell’ex governatore Giovanni Toti ai domiciliari dal 7 maggio scorso, che porterà alle elezioni regionali anticipate e al processo per il governatore. Domani Stefano Savi, difensore dell’ex governatore, dovrebbe depositare l’istanza di revoca dei domiciliari per Toti. I pm avranno 48 ore per esprimere il parere poi una delle due gip in turno a palazzo di giustizia dovrebbe pronunciarsi in tempi brevi. Non sarà dunque la giudice Paola Faggioni a esprimersi sull’istanza. Toti quindi potrebbe essere scarcerato a metà della prossima settimana e il ricorso per Cassazione decadrà. La seconda misura non sarebbe stata impugnata e questo consentirebbe alla magistratura di lasciare aperta la strada del processo immediato.