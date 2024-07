Perché la Via Appia ora patrimonio dell’UNESCO è la Regina Viarum?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 luglio 2024)delle strade. Questo l’appellativo con cui nell’antica Roma si definiva la Via, un’arteria lunga 650 km che univa l’Urbe a Capua. E che poi fu prolungata fino a Brindisi, centro nevralgico degli scambi commerciali con Grecia e Oriente. La Viaera laViaurumrappresentava la via più importante dell’Impero. Percorribile in entrambi i sensi di marcia e con marciapiedi per i pedoni e pietre miliari. Costruita tra la fine del IV secolo a.C. e il III sec. a.C., è, rapportandoci alle conoscenze dell’epoca, un capolavoro di ingegneria civile. Essa, all’inizio, si caratterizzava dalla presenza di una pavimentazione in pietrisco che rendeva agevole il passaggio in qualsiasi condizione meteorologica. Poi arrivarono le grandi pietre vulcaniche levigate, i cosiddetti basoli, posate a mo’ di mosaico.