Peaty dopo la sconfitta con Martinenghi | Piango ma non perché ho perso sono lacrime di felicità

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladiè uno shock in Inghilterra: «ma nonho, per il viaggio che ho fatto». Adamsecondo dietronella finale olimpica dei 100 dorso. In Inghilterra tutti i quotidiani titolano col termine shock. Ma lui non è scioccato, quantomeno non dalla. Ha vissuto la depressione, l’alcolismo, era caduto in un baratro, ne è uscito e alla Bbc si dichiara felice: «Le miedi». Adamha parlato alla Bbc: «Voglio dire che è stato un lungo viaggio a ritroso. Ho dato il mio massimo. Non si tratta dell’obiettivo finale, si tratta del processo che ho compiuto. Non importa cosa dice il tabellone,già un vincitore. Non sto piangendoarrivato secondo, sto piangendo per il viaggio».ha aggiunto: «così felice di poter correre tra i più forti del mondo e arrivare secondo.