Parigi 2024 tennis maschile primo turno | Vavassori vince in tre set contro Martinez

(Di domenica 28 luglio 2024) Continua l’avventura in singolo di Andreaalle Olimpiadi di: battuto in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 lo spagnolo Pedro, in un match molto combattuto e incerto. E’ stato bravo l’azzurro a farsi valere e spuntarla chiudendo magistralmente il terzo e ultimo set. Il compagno di Simone Bolelli nel doppio, affronterà al secondol’ostico Casper Ruud. Ilset si sblocca al quinto game, con il break a zero dia seguito di quattro game (due per parte), tutti on serve. La prima frazione scorre regolarmente sui servizi di entrambi, con l’azzurro che mantiene il suo break di vantaggio e chiude 6-4.