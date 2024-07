Parigi 2024 mountain bike femminile | Ferrand-Prevot si prende l’oro nel cross country fuori dalla top10 le azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Paulineha conquistato la medaglia d’oro olimpica nelladialle Olimpiadi di. La francese ha preso il largo già nel secondo giro, mettendo subito un bel cuscinetto di margine tra sé e le rivali e prenotando di fatto. L’atleta di casa conclude infatti il percorso in 1:26.02, poco meno di 3? davanti alle altre: medaglia d’argento per la statunitense Haley Batten, mentre conclude il podio la medaglia di bronzo svedese Jenny Rissveds. Da segnalare una brutta caduta per l’altra francese Loana Lecomte, che si stava giocando una medaglia ma è stata costretta al ritiro dopo aver perso conoscenza. Chiude solo quarta l’olandese Puck Pieterse, che nella prima parte di gara è stata a lungo seconda, ma ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema meccanico.