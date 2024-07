Pani ca' meusa | cosa sono e dove trovare i migliori a Palermo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 28 luglio 2024) Due opzioni: schietta o maritata, in ogni caso il gusto è garantino con ica', uno dei tanti simboli del mangiari di strada palermitano. Unno imbottito con la milza, in versione semplice (schietta) oppure con aggiunta di caciocavallo e ricotta (maritata). Un piatto povero, nato grazie ai macellai di origine ebraica che più di un millennio fa approdarono a: erano soliti conservare le interiora di vitello come ricompensa, così decisero di creare un prodotto a partire da questi scarti. La farcitura è un mix di milza e polmone, un gusto saporitissimo che dà vita a uno deini più famosi dell'isola. Ecco