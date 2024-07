Olimpiadi di Parigi 2024 surf da onda | Fioravanti a caccia della qualifica al terzo round

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024) Tahiti – Leonardoinsegue lazione alturnogara dida, alledi. A più di 15 mila chilometri, dalla sede principale dei Giochi, nell’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, l’Azzurro di Cerveteri punta a grandi traguardi. All’esordio in competizione e al primo turno,ha piazzato il secondo posto, costretto poi a mettersi in gioco nella gara prossima. Ci sarà con lui, il forte giapponese Kanoa Igarashi. La gara questa sera alle 23,48, ora italiana. “È sempre un onore rappresentare l’Italia alle, purtroppo oggi ho avuto pochissime opportunità, ma domani sarà un’altra giornata e sono pronto per affrontarla. Grazie a tutti per il tifo, anche se sono dall’altra del mondo vi sento vicini. Daje!”. Scrivesulla sua pagina ufficiale Facebook.