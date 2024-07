Olimpiadi Alessandro Ragaini e Alice Volpi oggi in gara a Parigi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) Nel nuoto e fioretto femminile individuale le prime speranze di successo degli atleti legati al nostro territorio JESI, 28 luglio 2024 – Dopo la cerimonia di apertura asi sono avviate ieri le prime gare della 33° edizione dei Giochi Olimpici. Sono scesi in ‘pista’ i primi marchigiani della ginnastica artistica a squadre qualificatisi per mla finale di lunedì 29 luglio – Macchiati, Casali e Macchini – e rinviato causa pia per il primo turno del tennis femminile ladella Cocciaretto.sarà la volta di. L’atleta di Castelplanio, che compirà 18 anni la prossima settimana, è uno dei più giovani atleti dell’intera spedizione azzurra. E’ alla prima partecipazione olimpica e sarà in acqua nelle batterie dei 200 stile libero (ore 11), poi nel pomeriggio nella eventuale semifinale (20.40): la finale nella serata di lunedì 29.