Milan-Manchester City 3-2 | Fonseca può sorridere vittoria convincente Chukwueze top tegola Florenzi|Primapagina

(Di domenica 28 luglio 2024) 2024-07-28 02:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Buona la prima. Ilinizia la tournée americana con una bellasulper 3-2. Pep Guardiola ha schierato diversi giovani interessanti dell’Accademy insieme a Ederson, Grealish e Haaland,ha premiato la splendida condizione fisica e mentale di Saelemaekers. Il vantaggio iniziale degli inglesi porta la firma di Haaland che finalizza un’azione impostata dal talento Bobb e favorita da un errore in fase d’impostazione del. Poco dopo sale in cattedrache disegna due assist in fotocopia per la doppietta di Colombo.