Meloni in Cina | piano per cooperazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 12.24 "Sono molto contenta di essere qui per il primo viaggio ufficiale di questo governo", a "dimostrazione della volontà di iniziare una nuova fase,di rilanciare la nostrabilaterale". Così la premiernel colloquio con il premier cinese Li Qiang a Pechino, ricordando che quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo "uno degli uomini più importanti" per l'incontro Oriente-Occidenteha annunciato la firma di "untriennale di azione per sperimentare nuove forme di".