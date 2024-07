Meghan Markle il look casual chic perfetto per l’estate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024)sembra pienamente lanciata nella sua nuova carriera imprenditoriale. La Duchessa del Sussex ha infatti partecipato ad un business summit negli Hamptons, sfoggiando unper, il tailleur estivo da imitare Da quandoe suo marito Harry hanno chiuso i rapporti con la Royal Family, la Duchessa del Sussex si è lanciata in diversi progetti professionali. L’ultimo in ordine di tempo é il brand American Riviera Orchard, che ha ampiamente pubblicizzato sui social. Proprio in quanto fondatrice del marchio, l’ex attrice ha preso parte al G9 Ventures Summer Summit, un importante convegno organizzato negli Hamptons dalla broker Amy Griffin.