Dengue ad Agrate c’è un caso sospetto | scatta la disinfestazione

(Di domenica 28 luglio 2024)Brianza (Monza), 28 luglio 2024 – Tre giorni didalla zanzara che provoca laadBrianza, Ats ha segnalato unin via Filzi. Così i tecnici della ditta incaricata del Comune stanotte e fino a mercoledì, dalle 22 alle 2, ripuliranno ogni centimetro della città nel raggio di 200 metri dall'abitazione del presunto contagiato. Febbre: come si trasmette e quali sono i sintomi della malattia. Consigli per laIl sindaco Simone Sironi ha firmato un'ordinanza che impone a famiglie, aziende, negozi e strutture sportive di aprire le porte agli esperti. Gli animali domestici vanno ritirati ed "sconsigliato uscire a piedi durante la bonifica". Gli orti devono essere coperti da teli di plastica e particolare attenzione "deve essere messa nel consumo di frutta e verdura coltivata in giardino".