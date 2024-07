Comunali l’affondo di Sala | Se candidato rivincerei Primarie? Occhio al centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) No, non sembra preoccupato di aver perso otto punti – dal 65% al 57% – e 18 posizioni – dal 1° al 19° posto – nella classifica dei sindaci del Sole 24 Ore. Anzi, il sindaco Giuseppe, intervistato da Fanpage, lancia una stoccata aldestra: "Dopo otto anni posso capire che parte della gente si sia anche stufata, lo trovo quasi naturale. Viviamo in un’epoca in cui noi vogliamo sempre cambiare. La cosa che mi conforta e che il mio consenso è ancora al 57%. Ai colleghi didestra in Consiglio comunale che dicono che hanno più consenso di me dico che gli va bene che non posso più fare il sindaco la terza volta, altrimenti vincerei ancora. È una battuta, ma sono abbastanza certo che se potessi correre le mie possibilità sarebbero alte".