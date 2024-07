Via Appia Zinzi Lega acceleratore di prosperità e sviluppo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Caserta. “La Viaè un’opera straordinaria, esempio di come un asse viario patrimonio storico sia un degnodi, il vero motore dell’economia del territorio. L’iscrizione della ‘Regina delle strade’ nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco riconosce non solo la sua importanza storica e culturale, ma anche l’ implicazione che una infrastruttura del genere, eccezionale prodezza di ingegneria e urbanistica, ha avuto sulla crescita di una comunità intera. Orgogliosi che molte delle bellezze che rendono attrattiva la Campania, a partire dalle province di Caserta, Benevento e Avellino, sorgano sull’il cui tracciato interessa tutta la regione. Questo riconoscimento testimonia come il Governo abbia riportato al centro dell’agenda politica la cultura e la valorizzazione del nostro Paese. Bene così”.