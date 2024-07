Sos donazioni A Nicholas serve un’auto speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) È arrivata a 1.465 euro la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe peradatta alle necessità di, 29enne con grave disabilità. "Il ragazzo – racconta la madre, Catherine Stronati – è nato con tetraparesi spastica e deficit visivo. Speravo potesse camminare, ma un intervento sbagliato gliel’ha impedito". Per la donna e il marito, con la crescita e il conseguente aumento del peso è diventato molto difficile far alzare il figlio dalla sedia e farlo salire in auto. Catherine ha così deciso di lanciare un appello per acquistaremunita di pedana. "Abbiamo sempre combattuto e cercato di fare tutto da soli, ma non riusciamo più. Per, come per tanti altri bambini, la vita non è mai stata facile, poi c’è stato anche un intervento alla colonna vertebrale perché, per via di una brutta scogliosi, i suoi organi interni si stavano spostando.