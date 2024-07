Sinner nel mirino l' affondo di Panatta | Il successo dà fastidio ai mediocri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) L'assenza di Jannikalle Olimpiadi per una tonsillite ha creato un aspro dibattito: il tennista azzurro doveva provarci lo stesso? O le sue condizioni sono tali da impedirgli di volare a Parigi? "Il rammarico, il dispiacere c'è, è innegabile, è inutile essere ipocriti o falsi ma al tempo stesso la certezza dell'assoluta impossibilità didi partecipare al torneo, questo è innegabile", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò parlando da 'Casa Italia' a Parigi dopo la cerimonia di inaugurazione. Il numero uno dello sport italiano ha detto: "Fiducia cieca in quello che mi ha detto", "non posso e non è giusto aggiungere nulla".