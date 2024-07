Serra di marijuana in casa arrestata una coppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Capannori (Lucca), 27 luglio 2024 - "L’Erba di Grace", ma in salsa capannorese. Non è infatti la Cornovaglia con i suoi splendidi paesaggi, ma Segromigno in Monte, il posto scelto da unaper allestire un vero e proprio vivaio illegale di. Ieri mattina, nella frazione di Capannori, i carabinieri di Lammari, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato unadi italiani, un 41enne con precedenti penali e una 41enne con precedenti di polizia, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che seguivano i movimenti dellagià da diversi giorni, giovedì mattina, durante un servizio di osservazione eseguito nei pressi della loro abitazione, hanno sentito un forte odore di cannabinoidi provenire proprio da quella