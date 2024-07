Paolo e Clizia la prima vacanza post matrimonio è con due ex gieffini FOTO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 luglio 2024)Ciavarro eIncorvaia insieme a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: scattano le vacanzenozze PerCiavarro eIncorvaia è tempo delle prime vacanze da sposati, la coppia nata nella casa del Grande Fratello ha coronato il sogno d’amore in Versilia poche settimane fa, davanti alla presenza di centinaia di invitati e ovviamente anche dei genitori del figlio d’arte, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Subito dopo ilin Toscana la coppia è partita per la luna di Miele in Sicilia, terra d’origine della Incorvaia. “Luna di miele siciliana”, ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram condividendo con tutti i suoi follower alcuni scatti dei giorni vissuti sull’isola. Nella galleria di, due neo-sposini si sono mostrati abbracciati e sorridenti e i due bambini, Nina e Gabriele, che li hanno accompagnati nel loro viaggio.