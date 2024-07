Ora vi dico che lavoro faccio Raul dopo Temptation Island svelato il mistero sui sei stipendi al mese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024)ditorna sui sociall’ultima puntata dello show che ha decretato la fine della sua storia con Martina e rompe il silenzio sul famoso“da sei”. Un passo indietro. Il pubblico di Canale 5 è letteralmente impazzito quando l’ormai ex protagonista del docu-reality estivo di Filippo Bisciglia, in preda all’ira per l’ennesimo video dell’allora fidanzata, ha fatto quella dichiarazione. Alla vista del feeling di lei con il tentatore Carlo Marini,è praticamente esploso fuori dal pinnettu. Ha lanciato una sedia e gettato con forza a terra una bottiglia di acqua prima di sganciare questa bomba: “Con me parla di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno seial. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei che dire”. Leggi anche: “Non è più lui”.