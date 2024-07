Olimpiadi Parigi 2024 | cyber security sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 27 luglio 2024) Focus sulla Ciberin occasione delle. “Nessuno paga per vedere dei professionisti dellamonitorare reti o aggiornare server, ma forse dovremmo iniziare a farlo. Dopotutto, anche se i nuotatori, i corridori e gli altri atleti delledisono chiaramente le star, nessuno sarebbe nella capitale francese senza i professionisti IT a lavorare dietro le quinte. Beh, forse non è proprio così, ma il loro lavoro è comunque importante. Gli atleti possono competere indipendentemente dallo stato di una rete, ma i milioni di spettatori che vogliono seguire i Giochi potrebbero semplicemente non riuscirci in caso di un attacco informatico”, a parlare è Kevin Reed, CISO di Acronis, leader globale nellaProtection.